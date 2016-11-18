Prematüre doğduğu hastanede prematüre bebeklere şifa dağıtıyor

İlksen Demir, 28 sene önce Sultan ve Yücel çiftinin ilk bebekleri olarak Balcalı Hastanesi’nde 32 haftalık ve 1 kilo 800 gram, yani prematüre olarak dünyaya geldi. Çiftin bebeği erken doğan olduğu için aylarca hastanede kaldı. Ailesi ondan hiç ümidini kesmedi o da tedavilere cevap vererek kendi yaşıtları gibi dinç bir insan oldu.

İlksen Demir büyüdü, okuyup Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 2013 yılında mezun olan Demir, Şanlıurfa’da iki sene aile sağlığı merkezinde hekim olarak çalıştı. sonra tıpta uzmanlık sınavını kazanıp çocuk doktorluğu alanında kendini geliştirmeye başladı.

sırası gelmişken, Demir’in tayini Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’ne çıktı. Demir, erken doğan olarak dünyaya geldiği hastanede bundan böyle erken doğan olarak doğan bebeklere şifa dağıtmaya başladı. Bu durumdan çok mutlu olan Demir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben de buranın prematüresiyim. 28 sene önce 32 haftalıkken bin 800 gram olarak bir prematüre olarak doğdum ve burada doktor olarak çalışıyorum. Bu açıdan benim için daha kayda değer. Burada prematürelerle ilgilenirken onların da ileride iyi yerlere geleceğini kasıtlı olarak afiyet hizmeti veriyorum. Bu da benim için bambaşka bir gurur kaynağı.”

Çok minik doğduğunu bildiren Dr. Demir, “Ailem daima anlatıyor, ‘şu kadardın, küçücüktün, parmağın tığ kadardı’ diye şeyler söylüyorlar ama hiçbir zaman umutlarını kaybetmemişler ve o zamanki sağlık şartları daha farklıymış. Şimdiki gibi imkanları da yokmuş fakat o döneme kadar çok iyi bakmışlar. Ben burada erken doğdum ve acilen de prematürelerle ilgileniyorum, onların o dönemde yaşadıkları problemleri tekrar aynı şekilde yaşayan biri olarak daha öbür bakıyorum olaya. Onların çok dayanıklı ve güçlü olduklarını biliyorum. Bana nasıl baktılarsa onlara da böylece bakacağım. O dönemde prematüre olarak yattığım yere doktor olarak geldiğim için mutluyum, prematüreler daha zinde ve savaşçı oluyorlar ben de çalıştım ve bugünlere geldim” diye konuştu.

Fatih Keçe