Probiyotikler, çocuklar ve yetişkinler için büyük önem taşıyor

Özellikle mevsim geçişlerinde bağırsaklar dahil vücutta birçok sorunla karşılaşılabiliyor. Bağırsaklardaki milyarlarca yararlı bakterinin sağladığı denge korunduğu takdirde, bir fazla hastalığın ortaya çıkma imkanı azalıyor ya da etkisi fazla sınırlı oluyor. Sağlığın nitelikli şekilde devamını karşılamak için vücutta bulunan arkadaş bakterilere gereksinim var. Bunun başarılamadığı durumlarda ise probiyotikli gıdalarla beslenilmesi ve probiyotikli takviye ürünlerinin kullanılması öneriliyor. Son yıllarda gıda endüstrisindeki gelişmeler neticesinde; içeceklere, bazı yiyeceklere ve bebek mamalarına probiyotikler ek edilerek, besinlerin zenginleştirildiği görülüyor. Fakat, bu gıdalarda hangi miktarda ve hangi türlerde probiyotik bakteriler bulunduğunu bilmediğimiz ve üretiminden sonraki dönemde içindeki bakteri konsantrasyonları azaldığı için akut hastalık durumlarında tedavi amaçlı kullanımları hemen şimdi önerilmiyor. Bununla birlilkte yalnızca eczanelerde satılan ve içeriğinde probiyotik taşıyan kapsül, tablet, ve istikrarsız formunda bulunan ürünler de mevcut. Bu yüzden tedavi amaçlı kullanımlar için mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekiyor.

Okula dönüş ile birlikte artış tehlikesi yüksek olan ishal de mikrobiotayı dengeleyerek yoklama aşağıda tutulabilecek hastalıklardan biri. Yapılan birçok çalışma, faydalı mikroorganizmaları içinde barındıran probiyotiklerin enfeksiyona tabi ishalin tedavisine muavin olabileceğini gösteriyor. Hem ishal keza de antibiyotik kullanımına tabi ishalde probiyotik kullanımının etkili olduğunu açıklayan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Itina, “Probiyotikler, çocuklarda ishal ilk önce edinmek üzere çoğu hastalığın tedavisini tezgâhtar oluyor. Diğer Taraftan yapılan çoğu yeni araştırma probiyotiklerin, antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkabilecek hastalıklara karşısında da koruyucu olabileceğini gösteriyor.Bu sebeple AB kullanımı sırasında yanında probiyotik eklemek bağlı etkilerini azaltacaktır ve de bununla beraber kronik hastalıkların oluşumunu engelleyecektir Bu yüzden probiyotik kullanımı ayrıca çocuklarda ayrıca de yetişkinlerde büyük tartı taşıyor” dedi.

Probiyotik kullanımının alerjide, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve ishal gibi böylece fazla hastalığın tedavisine yardımcı olabileceğini ifade eden Özen, “Afiyet için faydalı olabilecek onlarca bakteri ve maya türü var. Fakat ishal için yalnızca belirli cins probiyotikler tezgâhtar olabiliyor. Bu yüzden doğru ve etkin probiyotik kullanımı büyük tartma taşıyor. Tablet, kapsül ve sıvı şeklindeki probiyotiklerin hangisinin ishal için faydalı olabileceğini öğrenmek için mutlaka doktorlar göre bir yönlendirmeye gereksinim var. Ebeveynler güvenli ve tesir alanı belirlenmiş olan probiyotikleri doktor kontrolünde çocuklarına vererek ishalin tedavisinde avantaj sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

Bugün eczane ve marketlerde birçok marka probiyotik adı aşağıda satılıyor. Burada önemli olan konu hangi cins probiyotiğin, hangi hastalıkta etkin olduğunu kavramak. Bu konuda bilirkişi hekimlere danışılması bu yüzden büyük bir yük taşıyor. Esas olarak bakıldığında ise probiyotik mahsul seçiminde iki konuya özellikle dikkat edilmesi gerektiği görülüyor. Bunlardan biri kullanılan ürünün klinik faydasının gösterilmiş olması, ikincisi ise bilhassa çocuklar söz konusu olduğunda tatbik kolaylığı olan ürünlerin seçim edilmesi. Çünkü çocuklar renkli, kokulu ve tatlarını sevmedikleri ilaçları içmekten hoşlanmadıkları gibi probiyotiklere aleyhinde da aynı şekilde tavır sergiliyorlar. Özellikle ishal gibi önemli bağırsak problemlerinde çocukların severek kullanacağı probiyotik ürünlerin tercih edilmesi bu yüzden büyük bir yük taşıyor. Probiyotiklerin bağırsak sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine asistan olduğunu ifade eden Probiyotik ve Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, “Bir kişi yılda 7 kere soğuk algınlığıyla karşılaşırken probiyotik kullananlarda bu oran 2-3’e düşüyor. Mevsim geçişlerinde daha da büyüyen salgın hastalıklara aleyhinde kalkan olan probiyotikler, ishalin önlenmesi ve tedavisinde de koskocoman bir avantaj sağlıyor. Bu yüzden günümüzde çok kolaylıkla erişim sağlanan, etkisi kanıtlanmış tablet, kapsül ve akışkan formları da yer alan probiyotikleri ahenkli olarak kullanmakta avantaj var” diyerek probiyotik kullanımının ne değin kayda değer olduğunun altını çizdi.