"Probiyotikler, çocuklar ve yetişkinler için büyük önem taşıyor"

Özellikle mevsim geçişlerinde bağırsaklar dahil vücutta birçok sorunla karşılaşılabiliyor. Bağırsaklardaki milyarlarca yardımcı bakterinin sağladığı denge korunduğu takdirde, bir fazla hastalığın görünme imkanı azalıyor veya etkisi çok sınırlı oluyor. Sağlığın nitelikli şekilde devamını karşılamak için vücutta bulunan arkadaş bakterilere gereksinim var. Bunun başarılamadığı durumlarda ise probiyotikli gıdalarla beslenilmesi ve probiyotikli destek ürünlerinin kullanılması öneriliyor. Son yıllarda gıda endüstrisindeki gelişmeler neticesinde; içeceklere, bazı yiyeceklere ve bebek mamalarına probiyotikler ilave edilerek, besinlerin zenginleştirildiği görülüyor. Ancak, bu gıdalarda hangi miktarda ve hangi türlerde probiyotik bakteriler bulunduğunu bilmediğimiz ve üretiminden sonraki dönemde içindeki bakteri konsantrasyonları azaldığı için akut hastalık durumlarında çare amaçlı kullanımları henüz önerilmiyor. Bununla birlilkte sadece eczanelerde satılan ve içeriğinde probiyotik taşıyan kapsül, tablet, ve değişken formunda yer alan ürünler de mevcut. Bu yüzden çare amaçlı kullanımlar için mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekiyor.

Okula dönüş ile birlikte büyüme tehlikesi yüksek olan ishal de mikrobiotayı dengeleyerek denetleme aşağıda tutulabilecek hastalıklardan biri. Yapılan birçok egzersiz, yararlı mikroorganizmaları içinde barındıran probiyotiklerin enfeksiyona bağlı ishalin tedavisine tezgâhtar olabileceğini gösteriyor. Ayrıca ishal ayrıca de antibiyotik kullanımına emrindeki ishalde probiyotik kullanımının etkili olduğunu açıklayan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, “Probiyotikler, çocuklarda ishal ilk kez almak üzere birçok hastalığın tedavisini asistan oluyor. Üstelik yapılan çoğu yeni araştırma probiyotiklerin, antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı da koruyucu olabileceğini gösteriyor.Bu sebeple AB kullanımı esnasında yanında probiyotik eklemek yan etkilerini azaltacaktır ve de bununla birlikte kronik hastalıkların oluşumunu engelleyecektir Bu yüzden probiyotik kullanımı hem çocuklarda keza de yetişkinlerde büyük ağırlık taşıyor” dedi.

Probiyotik kullanımının alerjide, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve ishal gibi o kadar fazla hastalığın tedavisine tezgâhtar olabileceğini açıklayan Itina, “Sağlık için yardımsever olabilecek onlarca bakteri ve maya türü var. Lakin ishal için sadece belirli tür probiyotikler muavin olabiliyor. Bu yüzden dürüst ve etkili probiyotik kullanımı büyük yük taşıyor. Tablet, kapsül ve sıvı şeklindeki probiyotiklerin hangisinin ishal için yardımcı olabileceğini öğrenmek için mutlaka doktorlar kadar bir yönlendirmeye gereklilik var. Ebeveynler tehlikesiz ve tesir alanı kesin olan probiyotikleri doktor kontrolünde çocuklarına vererek ishalin tedavisinde fayda sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

Bugün eczane ve marketlerde birçok marka probiyotik adı aşağıda satılıyor. Burada kayda değer olan konu hangi nesil probiyotiğin, hangi hastalıkta etkin olduğunu kavramak. Bu konuda bilirkişi hekimlere danışılması bu yüzden büyük bir ağırlık taşıyor. Temel olarak bakıldığında ise probiyotik mahsul seçiminde iki konuya bilhassa dikkat edilmesi gerektiği görülüyor. Bunlardan biri kullanılan ürünün klinik faydasının gösterilmiş olması, ikincisi ise bilhassa çocuklar laf konusu olduğunda kullanım kolaylığı olan ürünlerin seçim edilmesi. Çünkü çocuklar renkli, kokulu ve tatlarını sevmedikleri ilaçları içmekten hoşlanmadıkları gibi probiyotiklere karşısında da aynı şekilde davranış sergiliyorlar. Özellikle ishal gibi manâlı bağırsak problemlerinde çocukların severek kullanacağı probiyotik ürünlerin tercih edilmesi bu yüzden büyük bir ağırlık taşıyor. Probiyotiklerin bağırsak sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunu açıklayan Probiyotik ve Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, “Bir kişi yılda 7 kere soğuk algınlığıyla karşılaşırken probiyotik kullananlarda bu oran 2-3’e düşüyor. Mevsim geçişlerinde daha da artan salgın hastalıklara karşısında kalkan olan probiyotikler, ishalin önlenmesi ve tedavisinde de koskocoman bir menfaat sağlıyor. Bu yüzden günümüzde çok kolaylıkla erişim sağlanan, etkisi kanıtlanmış tablet, kapsül ve istikrarsız formları da yer alan probiyotikleri ahenkli olarak kullanmakta üstünlük var” diyerek probiyotik kullanımının ne kadar kayda değer olduğunun altını çizdi.