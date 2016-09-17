Prof. Dr. Karatay'dan 'kaya tuzu' önerisi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, kaya tuzunun çok önemli bir mineral olduğunu belirterek, “Kaya tuzunu kontrolü olarak tüketebildiğiniz kadar tüketebilirsiniz.” dedi.

ÇANKIRI (AA) – İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Çankırı’da bulunan Tuz Mağarası’nın önemli bir rezerv olduğunu belirtti.

Kaya tuzunun sağlık için önemli bileşenleri barındırdığına dikkati çeken Karatay, “Kaya tuzu aslında tuz değildir, çok önemli bir mineraldir. Halit denilen bir mineraldir. Kaya tuzu, insan vücudunda bulunan 92 mineral ve elementin 84’ünü barındırır.” diye konuştu.

Karatay, kaya tuzunun sağlık açısından önem taşıdığına işaret ederek, içinde insan için en çok ihtiyaç duyulan mineraller olan kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez, bakır, çinko, selenyum ve iyot bulunduğunu kaydetti.

Kaya tuzunun işlenmemiş, rafine edilmemiş ve içerisinde katkı maddesi bulunmayan sağlıklı bir mineral kaynağı olduğunun altını çizen Karatay, “İnsan vücudunun bu dengeli ve doğal minerale çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle tuz olmayan kaya tuzu, sağlığımız için gereklidir.” ifadesini kullandı.

“Kaya tuzuyla banyo ve gargara da yapılabilir”



Karatay, kaya tuzunun dengeli bir şekilde tüketilebileceğini dile getirerek, “Kaya tuzunu kontrolü olarak tüketebildiğiniz kadar tüketebilirsiniz. Zaten tuz olmadığı için bütün vücudu dengeler. Kaya tuzu sadece tüketilmez. Bunun yanında banyosu da yapılabilir. Kaya tuzu ile gargara yapılıp boğaz ağrısı giderilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaya tuzunun farklı biçimlerde değerlendirilebileceğini anlatan Karatay, şunları kaydetti:

“Kaya tuzunu lamba olarak kullanabilir, odanıza da koyabilirsiniz. Negatif elektron yaydığı için etrafta biriken pozitif iyonları azaltır. Radyasyon dediğimiz elektromanyetik alandan uzaklaştırır, rahat nefes aldırır. Ortamı temizlediği için kaya tuzu gece lambası şeklinde de kullanılabilir. Lamba olarak kullanıldığı zaman ısı olduğu için daha çok buhar haline gelir. Odanıza koyduğunuz zaman nefesi açar, öksürüğe, bronşite iyi gelir, tansiyonu, dolaşımı düzenler ve bütün vücudu dinçleştirir.”

Karatay, beyaz kristal kaya tuzunu insanların evinde kendi imkanları ile öğütüp yemeklerde kullanabileceklerini, istenirse banyo suyuna katabileceklerini sözlerine ekledi.