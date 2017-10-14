Prof. Dr. Küçüködük: “Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi örnek oluyor”

Dr. Mustafa Küçüködük, Fen Fakültesi’nin misal başarılara imza attığını belirterek, bu sene açılan 3 yeni birim ve fakülte hakkında data verdi.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’nin birincil kurulan iki fakülteden biri olduğunu dile getiren Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, yeni dönemde eğitim ve öğretimdeki kaliteyi arttırarak devam ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Küçüködük, “Yeni açılan 3 bölümümüz var. Aktüerya, Biyokimya ve Biyoteknoloji bölümleri, önceki bölümlere ek olarak, geçen sene Biyoteknoloji Bölümü öğrenci alımına başladı. Bu sene Biyokimya Bölümü öğrenci alımına başladı. Gereken alt yapıları kurduk. Aktüerya Bölümü de öğrenci alımına başlayacak. Bin 225 öğrenci,151 akademik personel ve 56 yönetimsel personel ile eğitim öğretime devam ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılında 204 yeni öğrencimiz, fakültemize kaydını yaptırdı. Toplamda ise bugüne kadar 11 bin 168 öğrencimizi mezun ettik” dedi

“Tüm bölümler 2 yıl süreyle akredite oldu”

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, “Aralıksız İyileştirme zarfında; fakültemiz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında FEDEK Akreditasyon Programına başvurmuş ve tatbik yapmış bütün bölümler 2 sene süreyle akredite oldu. Öğretim üyelerinin bağımsız olarak çalışabilecekleri araştırma laboratuarlarının olması fakültemiz namına fazla sağlıyor. Fakültemizin Uluslararası Karşılıklı Lisans Programına (UOLP)sahip bölümleri olması Erasmus, Mevlana ve Farabi Programlarının aktif kullanılması ile milli ve uluslararası bilimsel işbirliğini sağlıyor. Programlar dahilinde yurt dışındaki ve yurtiçindeki pek çok üniversitede eğitim-öğretimlerine devam edebilme şansına sahiptirler” diye konuştu

“Engelsiz fakülte”

Üniversite bünyesinde, engelli personel ve öğrencilerin gereksinimlerine cevap tahsis etmek amacıyla 2009 yılında Engelsiz Yaşam Birimi’nin kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Küçüködük, fakültede engelli öğrencilerin rahat edebilmeleri için sarı yollar, kabartmalı tabelalar, asansör, engelli lavabosu yaptırılıp hem engelli park yerleri hazırlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Küçüködük, “Konya’daki millet binalarında engellilerin destek almadan kullanabileceği binalar arasında bizi birinci sırada gösterdiler. Engelliler Derneği’nden yetkililer bizleri ziyaret ederek teşekkür ettiler” ifadelerini kullandı.

“SÜ Fen Fakültesi önemli başarılara imza attı”

Selçuk Üniversitesi’nde proje geliştirme bazında fazla önemli hizmetler veren fakültelerin içerisinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Küçüködük, “Geçtiğimiz sene İmren Hatay Patır hocamız Kimya Bölümü’nde sudan hidrojen elde edilmesi konusunda koskocoman bir proje yaptı.Kendileri Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Bilim Ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldılar. Öğretim üyelerimizin Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projeleri devam ediyor. Bilgi ve teknoloji üretiminde, bilimsel çalışmalarda Türkiye’de birincil sıralarda yer alan, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle uluslararası standartları yakalamış, uluslararası nitelikte öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşları ile etkin bir iletişim ve işbirliği kurabilen ve etkili çözümlerle paydaşlarının ihtiyaçlarını tedarik eden, mezunları seçim edilen ve aranan bir fakülte olmaktır” ifadelerini kullandı.