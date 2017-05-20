Prof. Dr. Nil Sarı: “Sağlık alanındaki malzemelerle ilgili ne yazık ki geçmişimize sahip çıkamamışız”

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali dahilinde bu sene 3’üncüsü düzenlenen Sağlık Durumu Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu başladı. Türkiye’den birçok akademisyenin tıp tarihimize ait gelişim safhalarını sunacağı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nil Sarı, “Bugün sosyal alanda milletlerarası bir kongreye katılırsanız görürsünüz fakat orada uygarlıklar aralarında hemen hemen bir çaba vardır. Siz eğer kendi uygarlığınızla ilgili önemli bir takım ürünleri sunabiliyorsanız orada kişi olarak çok değerlisinizdir. Eğer bunu sunamıyorsanız, kıymetli verilere sahip değilseniz o süre da onlar için bayağı birisinizdir. Çünkü sizi sempozyuma bir katkıda bulunmamış sayarlar” diyerek müzeciliğin uluslararası sahadaki önemine değindi.

“Tarihe yalnız sözle yazıyla yok kanıtlarıyla da sahip çıkmak gerekir”

“Halk olarak sıhhat alanında büyük gelişmeler kaydettik lakin sağlık durumu alanındaki malzemelerle ilgili ne eyvah ki geçmişimize sahip çıkamamışız. Yeni malzemeler çıktıkça sıhhat alanındaki eski malzemeleri saklamak, korumak yerine çöpe atmışız” diyen Prof. Dr. Sarı, “Oysaki yurt dışına gittiğinizde şart pek değil. Bilakis sıhhat alanındaki gelişimlerini ortaya koyan bütün malzemeleri saklayıp korumuşlar ve müze çatısı aşağıda sergiliyorlar. Çünkü afiyet alanındaki gelişmeler de bir kültür alanıdır. Bir ülkenin sağlık alanında nasıl yol katettiğini, hangi aşamalardan geçtiğini saklanan tıp materyalleri bir uçtan bir uca anlayabilirsiniz. Biz konuda başarılı olamamışız. İşte bizler de bu korumacılığı arttırmak, bu konuyla ilgili koleksiyonları olan şahısları tanımak, nerede neyimiz kaldı, nerede neyimiz var, onları bulup gün yüzüne dışlamak ve korumak adına Sağlık Durumu Tarihi ve Müzeciliği Derneği’ni kurduk. Bu kültür birliğinin fazla kayda değer olduğuna inandığımız için de bununla beraber bu sempozyumları gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sivas Darüşşifası’ndan günümüze ne kaldı?”

Sempozyumda “Dubrovnik Ragusa’da Tıp Tarihi ve Osmanlılarla İlişkisi” üzerine de sunum yapan Prof. Dr. Nil Sarı, “Çok Eskiden Osmanlı’nın himayesi altında yaşayan Dubrovnik şehrindeki Osmanlı tıp eserlerini tanıttı. “Sağlık tarihimiz dünyanın o kadar fazla yerine yayılmış vaziyette. Nereye gidersek gidelim kendi izlerimizi aramalıyız.” diyen Prof. Dr. Sarı, “Yakın tarihte Sivas Darüşşifası’nın 800’üncü yılını kutlayacağız. Peki Sivas Darüşşifası’ndan bize ne kaldı? Maalesef fazla pozitif bir şey yok lakin aynı tarihe sahip Dubrovnik’te neredeyse her şey olduğu gibi duruyor. Eski Dubrovnik ile yeni Dubrovnik bağlı yana ve hiçbir şey bozulmamış” diyerek bu alandaki eksikliğimizden bahsetti.

Sempozyumun devamında sağlık durumu tarihimizden bahseden Prof. Dr. Nil Sarı, Osmanlı izlerinin bulunduğu Dubrovnik şehrindeki Dragomanlar Dil Delikanlıları, Dubrovnikli Diplomat Hekimler, Bosna-Dubrovnik İlişkisi, Dubrovnkli Elçi ve Dragomanda, Dubrovnikli Hekimler, Dubrovniklilerin Osmanlı padişahlarına hediye ettiği tıpla ilgili hediyeler, 17. yüzyıldan kalma ve günümüzde halen faaliyette olan Domus Christi Eczanesi, 1938’de kurulan Domus Christi Eczanesi Müzesi, Manastır Eczaneleri, Diplomalı Eczacılık Tarihi, Ufak Biraderler (Frerler) Eczanesi’ni katılımcılara tanıttı.

Sunum yaptığı Dubrovnik’teki alanların tamamında Osmanlı izlerine rastlanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Nil Sarı, “Bugün hangi camimizin bahçesi Dubrovnik’teki Minik Biraderler Manastırı’nın bahçesi gibi rengarenk çiçekler ve ağaçlarla bezenmiş? Nerede Sivas Darüşşifası’nın eczanesi, Selçuklular’dan kalma bir hap kabı var mı? Türkiye’de olur ya 1-2 tane var ama Dubrovnik’te Selçuklular’dan kalma aniden fazla tıp materyalleri bulunuyor onlar bizim eserlerimizi bizden daha iyi korumuş” diyerek müzeciliğe daha fazla tartı vermemiz gerektiğini açıklama etti.

Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu, çoğu akademisyenin katılımıyla 21 Mayıs’a değin Yenikapı Mevlevihanesi’nde tıp tarihi ile ilgili gerçekleştirilecek olan sempozyumlarla devam edecek.

