Prof. Dr. Nurhan Ünüsandan Dünya Gıda Günü açıklaması

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Yüksekokulu Gıda ve Diyetetik Birim Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, dünyada gün geçtikçe çoğalan açlık ve güvenilir besine ulaşmanın büyük bir problem olarak karşımıza çıktığını söyledi.

Birleşik Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her sene “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanıyor. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Durumu Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Birim Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan da, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ünüsan, dünyada gün geçtikçe gelişen özlem ve güvenilir besine ulaşmanın büyük bir problem olarak karşımıza çıktığını belirtti.

Uluslararası Gıda ve Beslenme Eğitimi Derneği Başkanı ve Konya Halk Müziği Sağlığı Müdürlüğü Tatmin Edici, Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat İl Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, “Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Örgütü, bu yılın temasını “İklim değişiyor, o halde gıda ve tarım da değişmeli” olarak belirledi. Belirlenen tema ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi, günümüzde yaşanan ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen besin yetersizliğine uyarı çekilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

“Dört Asıl Besin Grubu, Dinç Nesiller İçin Tartma Talep Diyor”

Dünya Yiyecek Günü’nde, dünyadaki arzu problemlerinin belirlenmesi, çözüm yollarının üretilmesi, ülkeler arasındaki yiyecek üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi, üretim ile satış noktalarındaki hijyenin sağlanması ile toplumda tatmin edici ve dengelenmiş beslenmenin öneminin kavranması amaçlanıyor. Gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli gıda konusunun son yıllarda ülkemizde üzerinde en fazla durulan konulardan biri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, “Dinç beslenmek, çeşitli besinlerden tatmin edici ve dengeli miktarlarda tüketmektir; çünkü insan vücudunun dinç çalışabilmesi için belirli besin öğelerini vücuda alınması gerekir. Bu yüzden her öğün soframızda dört ana besin grubundan süt, et-yumurta, ekmek-tahıl, sebze-meyve bulunmasına itina göstermeliyiz. Buna tabi olarak toplum sağlığının negatif etkilenmemesi, tüketicinin tehlikesiz gıda tüketmesi ve dinç beslenmesinin sağlanması amacıyla “Kritik Yoklama Noktaları Risk Analizi (HACCP)”, “Yiyecek İşletmeleri İyi Üretim Uygulamaları (GMP), “İyi Hijyen Uygulamaları (GHP)” esaslarının uygulanması son derece önemlidir. Çiftlikten sofraya yani son ürüne dek olan süreçte denetleme ve kontrol insan sağlığı açısından büyük yük taşımaktadır. Üniversite olarak tehlikesiz gıdanın üretilmesini ve ulaşılabilirliğini sağlamaya, yeterli ve dengelenmiş beslenmenin öğretilerek sağlıklı nesiller gelişimine katkı sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.