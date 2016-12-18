Prof. Dr. Süleyman Yalçın vefat etti

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören 90 yaşındaki Prof. Dr. Süleyman Yalçın, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Süleyman Yalçın’ın özgeçmişi

Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 1926’da Çanakkale’de doğdu. Birincil ve ortaokulu Çanakkale’de tüketen Yalçın, 1944’te Kabataş Lisesi’nden, 1950’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede asistanlık ve doçentliğini tamamlayan Yalçın, 1973-1988 arasında profesör olarak öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Prof. Dr. Yalçın, bir vakit yurt dışarıda da görev yaptı.

Fikir, sanat, edebiyat, kültür ve medeniyet merkezli birçok faaliyetin içinde yer alan Yalçın, yazar olarak Büyük Doğu dergisinde çıkan yazılarıyla tanındı. Aydınlar Ocağı Genel Başkanı olarak yazdığı yazılar ve yaptığı konuşmalarla dikkati çeken Yalçın, yazılarını Büyük Doğu (1956-59, 1972), Yeni İstiklal (1962-63), Kök (1981-82) ve Boğaziçi (1984-86) dergileri ile Orta Doğu (1974) ve Tercüman (1976-88) gazetelerinde yayımladı.