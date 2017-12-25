Prof. Dr. Üşümezsoy: ‘İzmirliler rahat olsun’
Bu sabah saat 08.13’de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem sebebiyle İzmirliler büyük panik yaşadı. Foça’da ikamet eden ve bölgeyi yakından tanıyan deprem uzmanı Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının sebebi hakkında İHA’ya açıklama yaptı. Üşümezsoy, Karaburun doğu kenarı ile Uzunada arasında olan depremin, kuzey-güney gidişli yanal atımlı yırtılma fayı üzerinde olan bir deprem olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“2015’de Foça açıklarında olan deprem hattına doğru gelmektedir. Bu fay doğu batı yönlü normal bir fay yırtılmasıdır. Midilli’de olan deprem ise ana fay düzlemidir. Bu faydan çıkan gerilim yan faylarda stres yapmıştır. Körfezdeki deprem bu stresin boşaldığını gösterir. Kuzey güney gidişli bu faylar sığ faylar olup stres biriktirmemektedir. Ancak Midilli fayının yırtılması ile açığa çıkan stresle bu faylar yırtılmıştır. Bölgede sorun çıkaran fay Sakız, Karaburun ve Foça’nın hemen kuzeyinden geçen doğu batı yönlü bir fay sistemidir. Midilli çukurunun güneyindeki fay hattıdır. Midilli fayı geçen yıl yırtıldığı için ana fayda stres azalmıştır.”
Üşümezsoy, bu depremin Midilli depreminin geç artçısı olduğunu söyleyerek, “İzmirliler rahat olsun” diye konuştu.
Servet Vural
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