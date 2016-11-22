PTB'den üyelerine düşük faizli kredi

ANKARA (AA) – Polatlı Ticaret Borsası, üyelerine düşük faizli 100 milyon lira kredi kullandıracağını bildirildi.

Polatlı Ticaret Borsası (PTB) Başkanı Yahya Toplu gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 50-60 milyon PTB’nin de 50-60 milyon lira krediyi Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) kullandıracağını düşük faizli nefes projesiyle Polatlı’da piyasaya sürülecek 100 milyon lira kredinin piyasayı canlandıracağını söyledi.

Polatlı Ticaret Borsası üyelerinin ve KOBİ’lerin içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla TOBB destekli, nefes kredisi projesine borsalarının destek verdiğini hatırlatan Borsa Başkanı Toplu sözlerini şöyle sürdürdü:

“TOBB’un yaratmış olduğu kredi hacmi Türkiye’deki tüm küçük ve orta ölçekli esnafa yetmeyeceği için Polatlı Ticaret Borsası olarak bizde kendi üyelerimize maksimum 100 bin lira olmak üzere düşük faizli kredi kullandırmak istedik. Biz kendi üyelerimizin tamamının bu krediden yararlanmasını istedik. TOBB’un kaynağını Polatlı Ticaret Odası üyelerinin daha fazla kullanması için imkan sağladık.

TOBB’un Polatlı’ya sunduğu kaynak 50-60 milyon lira ise bir 50-60 milyon lira da Polatlı Ticaret Borsası kullandıracak. Polatlı için minimum 100 milyon liralık bir kaynak oluşmaktadır. Polatlı’da piyasaya 100 milyon civarında bir kaynağın sürülmesi hareket getirecek, ekonomiyi canlandıracaktır. Ticaret durma noktasına geldi. Bir nefes kredisinin durma noktasına gelen ekonomimizde üyelerimize can simidi gibi gelecektir.”

Toplu ayrıca, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB, Denizbank ve Ziraat Bankasıyla protokol imzaladı bizim üyelerimize yüzde 9,90 faiz oranıyla kredi kullandıracak. Biz TOBB olarak bu bankalara yüzde 7,75 faiz oranıyla 100 milyon lira yatırdık. Bizim verdiğimiz paranın 10 katı tutarında krediyi bizim üyelerimize kullandırıyor.” dedi.