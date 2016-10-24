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PTT'den Vali Kamçı'ya ziyaret

24 Ekim 2016 Pazartesi, 10:55
PTT'den Vali Kamçı'ya ziyaret

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KAYSERİ (AA) – Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete Türkyılmaz’ın yanı sıra müdür yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Türkyılmaz ziyarette yaptığı konuşmada, şirketin 23 Ekim 1840 yılında zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla başladığı hizmet serüveninin 176. kuruluş yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın büyük onurunu yaşadıklarını belirtti.

Halktan aldıkları güven ve güç ile 176 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Türkyılmaz, şirketin mensubu olarak PTT’nin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm emekli ve çalışanlara teşekkür etti.

Vali Kamçı da PTT’nin sadece posta işi yapmadığını, bir çok iş alanında başarılı işlere imza attığını ve bundan sonra da PTT’nin kendisinden söz ettireceğini söyledi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ptt

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