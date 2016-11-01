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PTT’nin 176. kuruluş yıl dönümü

01 Kasım 2016 Salı, 15:00
PTT’nin 176. kuruluş yıl dönümü

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KARAMAN (AA) – Karaman PTT Başmüdürü Mete Ersoy, Vali Süleyman Tapsız’ı makamında ziyaret etti.

Ersoy, PTT’nin 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaman Valisi Tapsız’ı makamında ziyaret ederek, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, kurumlarının her zaman ülke insanına kaliteli ve ucuz hizmet vermeyi amaçladığını ifade etti.

Vali Tapsız da 1840 yılında “Posta Nezareti” olarak kurulan PTT’nin, köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

İletişim alanında baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı çağda, PTT’nin gelişen teknolojiye bağlı olarak her yönüyle kendisini yenilemesi ve geliştirmesi gerektiğini belirten Tapsız, PTT’nin kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Ersoy ve teşkilat çalışanlarını kutladı.

Ziyarette Ersoy, gün anısına Vali Tapsız’a, PTT’nin 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan pul albümü ve 15 Temmuz Şehitler Günü Anma Pulu Albümü hediye etti.

Karaman Karaman Valisi Süleyman Tapsız Mete Ersoy ptt PTT 176 yaşında

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