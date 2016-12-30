PTT'nin “tebrik kartı” etkinliği

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de PTT tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar yeni yıl öncesinde yakınlarına tebrik kartı gönderdi.

Eskişehir’de bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte konuşan PTT İki Eylül Şube Müdürü Ekrem Kardaş, vatandaşların 65 kuruş karşılığında sevdiklerine, yakınlarına tebrik kartı gönderebileceğini söyledi.

Etkinliği gençlere nostalji yaşatmak için düzenlediklerini aktaran Kardaş şöyle konuştu:

“Yıl sonu etkinliği için müşterilerimize 65 kuruş karşılığında sevdiklerine göndermek üzere tebrik kartı etkinliği düzenledik. Ayrıca yıl sonu nedeniyle yüzde 10 kargo indirimi uygulamaktayız. Etkinliğimizin bir diğer amacı da PTT’nin diğer hizmetlerini tanıtmak, kişisel posta pulu olarak buraya kurduğumuz standa vatandaşların istedikleri gibi anılarının fotoğraflarını bastırabilecekler. En az 50 tane olmak şartıyla posta pulu basıyoruz.”