PÜİS Başkanı Okumuş: “Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarında kurulmalı”

KAYSERİ (AA) – Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin akaryakıt istasyonlarında kurulması gerektiğini belirterek, "Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak şarj ünitelerinin sadece akaryakıt istasyonlarında kurulması sağlanmalı." ifadesini kullandı.

PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Okumuş, PÜİS Kayseri Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı'ndaki konuşmasında, kısa süre önce tanıtılan yerli otomobilin Türkiye'ye katma değer sağlayacağını bildirdi.

Aracın elektrikli olmasına da ayrıca sevindiklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Biz de istasyon sahipleri olarak bu gelişmeyi sonuna kadar destekliyor ve bu projenin başarıyla hayata geçirilmesinde üzerimize düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz. İstasyonlarımızın şarj üniteleri için hazır olduğuna dikkati çekmek istiyoruz."

Okumuş, 81 il ve 922 ilçenin neredeyse tümündeki akaryakıt istasyonlarının kesintisiz hizmet sunduğuna işaret etti. Bu istasyonlara kurulacak şarj üniteleriyle elektrikli araç kullanan sürücülere hizmet vermeye hazır olduklarını belirten Okumuş, şu ifadeleri kullandı:

"Her biri birer enerji ikmal noktası olan, elektrik ve diğer teknik altyapısı mevcut akaryakıt istasyonları dururken, elektrikli araç şarj ünitelerinin başka alanlara kurulması israfa ve milli servet kaybına neden olacağı gibi görüntü kirliliği de oluşturur. Bu nedenle bir an evvel mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak şarj ünitelerinin sadece akaryakıt istasyonlarında kurulması sağlanmalı."