Pünzürük deresinin açık kalan kısmı ıslah ediliyor
SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi'nde ıslah çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ıslah çalışmasında, dereye paralel uzanan 1 kilometrelik yeni kollektör hattı oluşturularak, kaçak kanalizasyon bağlantıları yeni hatta bağlandı.
Mahalle sakinlerinin talepleri dikkate alınarak yapılan ıslah çalışmasında, özellikle yaz aylarında çevreye büyük rahatsızlık veren kötü koku ve sivrisinek gibi haşeratların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür eden mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz, "Yıllardır süregelen bu sorunu Hilmi Bilgin başkanımız ve ekibi çözdü. Buradaki kaçak hatlar tespit edilerek ana hatta bağlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
-
GÜNCELLEME – Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
-
Motosikletli gezginler şehitler anısına 24 ülkeyi aşacak
-
Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
-
Vali Yardımcısı Erkılıç'tan tarımsal işletmelere ziyaret
-
Pünzürük deresinin açık kalan kısmı ıslah ediliyor
-
Türkiye Petrolleri, Ankara'daki akaryakıt istasyonlarını ziyaret etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.