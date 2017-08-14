Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı
ANKARA (AA) – Pursaklar ilçesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi’nde hizmet sunacak merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağı belirtildi.
Kısa sürede tamamlanan merkezde 20 hekimlik diş kliniği bulunduğu kaydedilen açıklamada, merkezde ilk etapta 6 kliniğin hizmet sunacağı aktarıldı.
Sağlık ocağının da bulunduğu tesisle ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz hemşehrilerimize şifa kapısı olsun. İnşallah devlet hastanemiz de en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak.” ifadelerini kullandı.
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