Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Kosova'da 15 Temmuz'u anlattı

ANKARA (AA) – Pursaklar Belediye Başkanı Başkan Selçuk Çetin, Kosova ziyaretinde temaslarda bulunduğu yetkililere Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimini anlattığı bildirildi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kosova’ya ziyaret gerçekleştiren Çetin, Kosova Devlet Bakanı Rasim Demiri, Kosova Meclisi’nin Türk asıllı milletvekilleri Fikrim Damka ve Meferra Şinik ile bir araya geldi.

Çetin yaptığı görüşmelerde, muhataplarına Türkiye’deki yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimi ve buna karşı Türk milletinin gösterdiği kahramanlığı anlattı.

Pursaklar Belediye Başkanı Başkan Selçuk Çetin, NATO önderliğinde kurulan Kosova Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerinin konuşlandığı Sultan Murat Kışlası’nı da ziyaret etti.