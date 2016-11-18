Pursaklar'da 3 bin kişiye “icazet” yemeği

ANKARA (AA) – Pursaklar’da 25 hafız için düzenlenen icazet töreninde 3 bin kişiye yemek ikram edildi.

Pursaklar İlçe Müftülüğünün yetiştirdiği 25 hafız, Pursaklar Merkez Camisi’nde düzenlenen icazet töreninin ardından hafızlık belgelerini İlçe Müftüsü Hasan İzmirli ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’den aldı.

İzmirli, AA’ya yaptığı açıklamada, Pursaklar Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve diğer hayır kurumlarının katkılarıyla yetişen ve belgelerini alan 25 öğrenci için hafızlık merasimi düzenlediklerini belirterek, hafızlık eğitimine müftülük olarak çok önem verdiklerini vurguladı. İzmirli, “Şu anda 316 öğrencimiz hafızlığa devam ediyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yeni Kur’an kursları açıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mili Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi de devam ediyor. Yani öğrenciler örgün eğitiminden kopmadan hafızlık eğitimini yapıyor.” dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de Pursaklar’da her yıl yaklaşık 50 hafız yetiştiğine işaret ederek şunları kaydetti:

“Tabii bu Müslüman bir ülkede olması gereken güzelliklerden birisidir. Ankara’da en çok hafız yetiştiren ilçe konumundayız. Bundan dolayı Diyanet çalışanlarına ve hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Biz de belediye olarak lojistik destek vermeye çalışıyoruz. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılama noktasında yardımcı oluyoruz. Daha sonra da güzel sonuçlar alınca bir merasim düzenliyor ve gençlerimize hediyeler veriyoruz. Yalnız hafızlık değil eğitim alanında da belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

Törenin sonunda Pursaklar Belediyesi, 3 bin kişiye yemek ikramında bulundu.