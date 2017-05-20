Pursaklar'da 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

ANKARA (AA) – Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde yaklaşık 300’e yakın güreşçi er meydanına çıktı.

Ayyıldız Özgürlük Parkı’ndaki güreşlerde başta pehlivan ve başaltı olmak üzere çok sayıda kategoride güreşçiler, rakiplerini yenmeye çalıştı.

Güreşlerin ağası, yapılan ihalede 400 bin lira veren Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Hasan Yiğit oldu.

Güreşlerin şampiyonu ise Başpehlivan Sermest Bulut oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe olarak spora önem verdiklerini, tamamladıkları tesislerde 2 bin 500’e yakın gencin spor yaptığını anlattı.