Pursaklar'da fen işleri çalışmaları

ANKARA (AA) – Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ocak ayında çok sayıda sokağın asfalt yama işini tamamlayıp, 280 ton asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç olan bölgelerde yeni imar yolları açıp kaldırım yenilemesi yapan ekipler, Sirkeli bölgesinde bin 190 metre imar yolu çalışması yaptı.

Kış mevsiminde zarar gören park, kaldırım, okul bahçeleri, okul duvarları gibi alanlarda da çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçenin ihtiyaçlarına zamanında çözüm üreterek vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de ilçenin muhtelif noktalarında ızgara çalışması yaparken, Pursaklar Belediyesi de her gün yaklaşık 35-40 ayrı noktada çalışma yürütüyor.

Hem Pursaklar Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi ilçe halkının taleplerini kısa sürede karşılayarak yoğun mesaiye devam ediyor.