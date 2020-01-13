ANKARA (AA) – Pursaklar'da Yaren Evi hizmete açıldı.

Pursaklar Belediyesi'nin oluşturduğu evin açılışı, Kaymakam Mehmet Yıldız, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Zeynep Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ile Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Adem Can'ın katıldığı törende yapıldı.

Başkan Ertuğrul Çetin yaptığı konuşmada, ulusal kültürümüzü yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yaren teşkilatı, dostlardan, tanıdıklardan, arkadaşlardan oluşan ortak amaçlı ve düzenli çalışan bir kuruluştur. Günümüzde hızla değişen dünyada maalesef bu güzel geleneklerimizi yaşatacak sosyal ortamlar daralıyor. Bizler de geleneklerimizi yaşatmak için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Geçmişten beslenip geleceği inşa etmek adına tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatarak koruma ilkesini gözeterek, önemsediğimiz, benimsediğimiz yaren kültürümüzü korumak ve yaşatmak amacıyla bu birimi oluşturduk."

Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Adem Can ise "Yaren kültürü esasında bir insan yetiştirme kültürüdür. İnsan ruhunu, nefsini ve aklını olgunlaştırmayı temel şiar edinmiştir. Yaren kültürünü anlamak için Ahilik’ten bahsetmek gerekir." diye konuştu.

Açılışın ardından yarenler gösterilerini sergiledi.