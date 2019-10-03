Pursaklar'daki kadın sığınma evi için yeni protokol
ANKARA(AA) – Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, belediye iye hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu'nun desteğiyle açılan kadın sığınma evi, imzalanan yeni protokolle 5 yıl daha şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına hizmet verecek.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Karamanlıoğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında, sığınma evinin kullanım hakkı Yenimahalle Belediyesi'nde olmaya devam edecek.
Yaşar, yaptığı açıklamada, şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına 5 yıldır hizmet verildiğini belirtti.
Ankara'nın en büyük kadın sığınma evini yaptıklarını aktaran Yaşar, "Şiddet sadece fiziksel değildir, psikolojik şiddete maruz kalan kadınlarımız da var. Kadınlar bizim baş tacımızdır. Her alanda kadınlarımız olmalı. Bunu kadın dostu bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Kadınların olduğu yerde düzen vardır, tertip vardır. Elimden geldiğince kadınlara destek olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Hayırsever Karamanlıoğlu da desteklerinde dolayı Yenimahalle Belediyesi'ne büyük minnet duyduğunu kaydederek, "Benim 3 hayalim vardı. Cami, okul ve mağdur kadınlarımız için bir merkez. Hepsi gerçekleşti. Ülkeme duyduğum sevginin küçük bir nişanesi olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyorum. Kadın sığınma evi de bunlardan biri. Bana bu emsalsiz gururu yaşatan sizlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
-
Pursaklar'daki kadın sığınma evi için yeni protokol
-
Pursaklar'da yaya önceliği uygulaması yapıldı
-
“Türkiye'de otobüslerle 30, özel araçlarla 1,5 kişi taşınıyor”
-
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
-
“Benim İşim Girişim” Yarışması
-
Yozgatlı girişimci kadınlar e-ticaret ile dünyaya açılacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.