Pursaklar'daki “Tebessüm Çarşısı” yeni yerinde hizmette

ANKARA (AA) – Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için açtığı Tebessüm Çarşısı, yeni yerine taşındı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yaptığı açıklamada, Tebessüm Çarşısı'nın, Şehit Salim Akgül Parkı yanındaki Pursaklar Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal Tesisleri içindeki yeni yerine taşınarak, burada hizmete vermeye devam ettiğini aktardı.

Tebessüm Çarşısı ile yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı yaptıklarını, ayrıca bin 500-2 bin kişiye bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı temin ettiklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ilçe merkezindeki yeni tesisimizde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu yardımları yaparken randevu sistemi ile büyük bir titizlik gösteriyoruz. Buradan faydalanan hemşehrilerimizin birbiriyle karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Kimsenin gururunun incinmesini istemiyoruz. Herkes farklı saatlerde gelip buradan birinci el ürünlerden oluşan ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyor. İstiyoruz ki herkes Pursaklar’da tebessüm etsin."