QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan Olympos Regatta birinciliği
İSTANBUL (AA) – QNB Finansbank Yelken Takımı, TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları'nın ilk gününde kendi sınıfında birinci oldu.
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü (TAYK) tarafından bu yıl yedincisi gerçekleştirilen TAYK-Eker Olympos Regatta yarışları İstanbul-Bursa Tirilye arasında düzenlendi.
Bu yıl 29 teknenin yer aldığı yarışı, IRC 3 sınıfında oldukça zorlu geçen saatlerin ardından önde bitiren QNB Finansbank ekibi, düzenlenen ödül töreniyle birincilik kupasını aldı. 2019 başında kurulan ve 55 finansçının yer aldığı QNB Finansbank Yelken Kulübü arka arkaya katıldığı yarışlarla bu alandaki iddiasını ortaya koydu.
Kulüp üyesi finansçılardan oluşan QNB Finansbank Yelken Takımı daha önce de 29 Haziran'da İstanbul Boğazı’nda düzenlenen TAYK-Kabotaj Kupası'nda rotayı başarıyla tamamlayarak ikinci olmuştu.
Katıldığı ilk yarışında ikincilik derecesi alan QNB Finansbank çalışanlarından oluşan yelken takımı bu sene 2019 TAYK Trofesi'ni takip ediyor. Kulüp içerisinde verilen pratik ve teorik eğitimler sonucu seçilen yeni yarışçılarla takımın daha da genişlemesiyle mücadele ruhunun da aktif tutulması hedefleniyor. QNB Finansbank bünyesinde kurulan kulüp ile yelkencilik kültürüyle takım çalışması, hızlı problem çözebilme, stres yönetimi, motivasyon gibi özelliklerin tüm finansçılar arasında yer alması amaçlanıyor.
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