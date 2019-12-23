QNB Finansbank'ın FinCube'ü QNBEYOND oldu
İSTANBUL (AA) – QNB Finansbank tarafından girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere inovasyon laboratuvarı olarak kurulan Fincube, global bir markaya dönüştü ve adı "QNBEYOND" oldu.
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, geleneksel finans yöntemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkan yeni teknoloji ve inovasyon merkezi QNBEYOND, startup'larla beraber yeni finansal hizmetler geliştirmeyi hedefliyor. Merkez, ayrıca inovasyon kültürünü sahiplenmek için bir adım olma özelliğini de taşıyor.
QNBEYOND, startup ve kurum içi yeteneklerle iş birliği yaparak onları global arenada destekleyecek. QNB'nin global gücü ve ağının da desteğiyle QNBEYOND, yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerlediğini ve buna bağlı olarak müşteri beklentilerinin de hızla değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte tüm sektörlerde startup'lar, geliştirdikleri iş modelleriyle sorunları hızla çözen tasarım odaklı çevik bir yaklaşım sunuyor. Biz de bu amaçla geçtiğimiz yıl FinCube'ü kurmuştuk. Şimdi ise QNB'nin global gücü ve ağının da desteğiyle QNBEYOND oluyoruz ve yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedefliyoruz. QNBEYOND'un temel hedefi, başarılı projelere imza atılmasını sağlamak için yeni ve yaratıcı fikir önerisinde bulunan girişimci ve startup'lara finansal danışmanlık sunmak. İnovasyon laboratuvarımız olan QNBEYOND'da şirket içinde ve şirket dışında yenilikçi fikirler geliştiren ve üreten ekiplerle çalışıyoruz. Böylece iş birlikleri için yeni fırsatlar yaratıyor ve girişimcilere destek oluyoruz.
Burada girişimciler için oluşturduğumuz özel ofis alanları ile mentorluk, danışmanlık, teknik altyapı, finansal ve network desteği de sunuyoruz. Bu hızlandırma programına şimdiye kadar 8 girişim katıldı. İnovasyon laboratuvarımızın şimdiye kadarki en önemli çıktısı Q oldu. Q, bir finansal zeka uygulaması. Sizi tanıyıp alışkanlıklarınızı öğreniyor. Düzenli yaptığınız işlemleri sizin yerinize takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Bu yönüyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor. Üstelik bunu sizinle konuşur gibi, sohbet kolaylığında yapıyor. Q, Ekim 2019'dan bu yana 1 milyon 200 binden fazla banka müşterisine dijital asistanlık hizmeti verdi. Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye’de başlattığımız FinCube, QNBEYOND oluyor ve QNB'nin de desteğiyle bu girişimimizi global bir platforma taşımanın gururunu yaşıyoruz."
-
QNB Finansbank'ın FinCube'ü QNBEYOND oldu
-
Wtech Akademi'de istihdam garantili Veri Tabanı Yönetimi Eğitimleri başladı
-
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası
-
Huawei Mate 30 Pro, Ocak 2020'de Türkiye'de satışta
-
TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti
-
Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı üyeleri, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.