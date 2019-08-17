Quick Sigorta'nın tanıtım ve etkinlik aracı Q-Truck Sapanca'da
İSTANBUL (AA) – Quick Sigorta'nın tanıtım ve etkinlik aracı Q-Truck, sponsoru olduğu Galatasaray Kürek Takımı ile Türkiye Şampiyonası için Sapanca Kırkpınar'a gitti.
Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Q-Truck, sponsoru olduğu Galatasaray Kürek Takımı ile birlikte Türkiye Şampiyonası için gittiği Sapanca Kırkpınar'da yerini aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, minik, yıldız ve genç kategorilerinde 60 sporcu ile şampiyonaya katılan Galatasaray Kürek Takımı Şube Menajeri Kamil Selçuk, "Takım şampiyonaya hazır. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Her kategoride kupa adayıyız. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve destek sunan Quick Sigorta ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise spora desteklerinin süreceğini belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana spor destek sağladığımız alanlardan oldu. Amatör spor dalları ise bu desteği en çok hak eden alanlardan. Bugün burada yaklaşık 60 gencimiz yarışmalara katılacak. Bu pırıl pırıl gençlere biraz olsun faydamız olduysa ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.
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Quick Sigorta'nın tanıtım ve etkinlik aracı Q-Truck Sapanca'da
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