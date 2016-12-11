Rahim Er: FETÖ bir devşirme hareketidir

Meclis Darbe Girişimi ve FETÖ Araştırma Komisyonu İstanbul Çalışmaları kapsamında Akademisyen, Gazeteci ve alanında bilirkişi isimleri dinlediği Görüşme Toplantısı ile devam ediyor. Münazara Toplantısının ikinci oturumunda konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, FETÖ’nün yarı olan birçok yapılanmanın tarihimizde var olduğunu ve bu yapılanmaların muhakkak yerel dinamikler ve ulusal bir akılla hareket etmediğini bilhassa dış bağlantılar konusuna dikkat çekti.

FETÖ’nün bu milletin çocuklarının kanına giren ve kısa Cumhuriyet Tarihinde ve Osmanlı Dağıtılma sürecindeki son döneminde gördüğümüz bazı örgütler gibi milletin evlatlarını çaldığını belirtti. Rahim Er, “Osmanlı’nın başına bela edilen Vahhabilik neyse FETÖ odur. Cumhuriyetin başlarında Irkçı Türkçülük nasıl oysa bu milletin çocuklarını toplumun asıl gövdesinden kopardıysa, Kominizm / Sosyalizm hareketi de yeniden aynı şekilde çaldığı çocuklarımızı devşirdi, toplumsal bütünden ayrıştırdı ve 5 bin genç insanın hayatına mülk oldu. Siyasal Irkçılığın bir diğer versiyonu Kürtçülük sonunda PKK gibi silahlı terör hareketine dönüştü. Bu zararlı hareket ise 40 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve hala bizlere acılar yaşatan canilikleriyle devam ediyor. Önce toplumsal gövdeden düşünce, düşün olarak ayrıştırdıkları çocuklarımızın sonradan silahlandırıp, ayırdıkları ana gövdeye saldırtıyorlar.

FETÖ de benzer şekilde bir yere yaslanarak makulden hareketle çocuklarımızı çalma yolunu seçti.

Halk, analar – babalar çocuklarının dini eğitim alması, büyüklerine saygılı, milletine yardımcı ve istikbali aydınlık kişiler olması için şahsen kendi elleriyle bunlara teslim edildiler.

FETÖ de benzer şekilde bu milletin evlatlarını bizlerden çalan bir devşirme hareketidir. Öyle fakat aldıkları çocuklarımızı o kadar devşirdiler ki ortaya meydana çıkan kişiliksizlik, içinden çıktığı toplumun değerlerinin karşı konumlanıp, ailesinin sözünden çok abilerinin, devletin emirlerinden çok diğer yerden emir bölge bu devşirmeler camileri, millet binalarını, meclisi ama en önemlisi içinden çıktığı milleti bombaladı. Ayrıca de silahsız, ihtiyar, çocuk diye ayırt etmeden. FETÖ yaptığı ve yürüttüğü çalışmalar ve sonuçlarıyla devşirme hareketidir. Kulağına ezan okuyarak adını verdiğimiz çocuklarımızı isimlerini değiştirip, vaftiz ettiler. Şimdi, vaftiz edilmiş bu hareketin kulağına ezan okuma zamanı gelmiştir” dedi.