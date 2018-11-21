RAHMET PEYGAMBERİ

Aziz Kardeşlerim!

Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin 1447 inci Sene-i Devriyesini (19 Kasım 2018 Miladi) (12 Rebiulevvel Kameri) idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Efendiler efendisi, Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)’nın dünyaya gelişi ile karanlıklar içerisinde kaybolmuş olan insanlık onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Zulmetten nur’a, dalaletten hidayete kavuşmuştur.

Değerli Kardeşlerim!

Şükürler olsun Rabbim bizleri de numune-i imtisal olan Hz. Muhammed’e ümmet eyledi.

Ona layık ümmet olmanın sayü gayretinde olalım. Sünnetini yaşama konusunda gaflet göstermeyelim.

Mevlid-i Nebi Haftasında İlçe Müftülüğümüz bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Pazartesi günü Kız öğrencilerimize Belediye Düğün Salonunda Saliha BİLGİÇ (DİB Din Eğt. Daire Bşk.) hanımefendi tarafından konferans verildi. Salı günü de Çumra Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik İlçe Müftüsü Bekir YÜCEL tarafından konferans verildi.

Çarşamba günü Saat 14:00 de Erkek öğrencilere yönelik Belediye Düğün Salonunda Prof.Dr.Caner ARABACI (N.E.Ü.Öğr.Üyesi) tarafından konferans verilecektir.

23 Kasım 2018 Cuma günü okunan hatimlerin duası Ulu Camiinde yapılacaktır. Ayrıca, şehit aileleri ile yetim, yoksul ve engelli aileler ile Kurum ve Kuruluşlar ziyaret edilecek. Kardeşlerim!

Bilvesile haftanızı tebrik ediyor, Hz. Peygamberimizin sevgisini dünyada, şefaatini Ahirette nasip etmesini Yüce Rabbimden diliyorum. Salat-ü Selam, Tahiyyat-ü Kiram onun üzerine olsun.

Bekir YÜCEL

Çumra Müftüsü