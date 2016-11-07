Rakam 1 milyona dayandı!

22 Mayıs 2015 tarihinde açılan Ordu-Giresun Havalimanı’nda 2016 yılının birincil 10 ayında kullanan gezgin sayısı 640 bine ulaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) istatistiklerine kadar, Ordu Giresun Havalimanı’ndan 2016 yılı Ocak-Ekim ayları aralarında 628 bin 295 yolcu iç hatlardan, 11 bin 504 gezgin dış hatlardan yararlandı.

Faaliyete geçtiği 22 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihi aralarında yararlanan 230 bin gezgin eklendiğinde Ordu-Giresun Havalimanı’ndan bugüne değin toplam 869 bin 799 gezgin yararlandı. Ordu-Giresun Havalimanı’ndan yıl sonuna kadar yararlanan yolcu sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor.

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan halen Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, KKTC ve Suudi Arabistan’a uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Metin Akyürek