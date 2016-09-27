Ralli kupası Ömer Halisdemir'in babasına verildi

NİĞDE (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olanlar anısına düzenlenen Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi kupası, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e takdim edildi.

Düzce’de 21-25 Eylül’de düzenlenen ve bir etabı Ömer Halisdemir anısına koşulan rallide dereceye giren sporcular ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Nedim Akülke, Halisdemir’in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Sporcuları burada karşılayan baba Halisdemir, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Halisdemir, Türkiye’nin her tarafından daha çok Ömer Halis’lerin çıkacağını vurgulayarak, “Çocuklarımın devamı var, yetiştiriyorum. Ben Zekai komutanımla görüştüğümüzde ‘efendim, sizin koruyuculuğunuzu yapabilirim’ dedim. Şükürler olsun sağlamım. Türkiye’nin her tarafından yiğitlerimiz var.” dedi.

Türk milletinin duyarlı olduğunu vurgulayan Halisdemir, şunları kaydetti:

“Ömer Halisdemir, vurduğu hainle 5 yıl görev yapmış. Afganistan’da 1 yıl kaldı. Oğlum görev yaptığı 20 yılının 10 yılını Kuzey Irak’ta geçirdi. Ömer bu komutanı tanırmış şükürler olsun teslim etmedi, kendi şehit oldu ama kanını aldı. Özel Kuvvetleri teslim aldıktan sonra Türkiye’yi de teslim alabileceklermiş ama çocuğuma Allah rahmet eylesin, gözünü kırpmadan şehit oldu ama sizler varsınız. Zaten Ömer, Atatürk inkılaplarını ve anayasa kitaplarını çok okurdu, üç dil biliyordu. Avrupayı da dolaştı.”

Baba Halisdemir, oğlunun isminin 252 çocuğa verildiğini anımsatarak, anne ve babalara teşekkür etti.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Nedim Akülke de kahraman bir evlat yetiştirdiği için şehidin babasına teşekkür ederek, “Attığı ilk kurşun Hasan Tahsin’in Cumhuriyet’in kurtuluşunda attığı kadar önemli bir kurşundu. Bu hain saldırıyı, iç savaş senaryosunu bertaraf etmedeki en önemli etken olan milli şehidimizin babasının elini öpmenin, onun yanında olmanın büyük bir şeref ve gurur içerisindeyiz.” dedi.

Akülke, sporcuların Düzce’de yapılan organizasyonda kazandıkları kupayı baba Halisdemir’e vermek istediklerini belirterek, Düzce Valisi, Belediye Başkanı ve Düzceli vatandaşların gönlünün burada olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından rallide 1. gelen Murat Yazıcı, üzerinde Ömer Halisdemir’in fotoğrafı ile “30 Kuş” şiirinin sözlerinin yer aldığı kupayı, baba Halisdemir’e verdi.

Akülke ve sporcular, Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun’u da ziyaret etti.