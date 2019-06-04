Ramazan Bayramı kutlanıyor
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, Kaymakam Vekili Halil Dalak vatandaşların bayramını kutladı.
Dalak, burada yaptığı konuşmada, "Yaşamımızda önemli yeri bulunan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendirildiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir. "diye konuştu.
Bayramlaşma programına, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutan Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İl Genel Meclis Üyeleri Hikmet Kuruçay, Ahmet Gencer, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Ramazan Bayramı kutlanıyor
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