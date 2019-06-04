Ramazan Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Gemerek Kaymakamı ve Şarkışla Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Nayman, "Tüm vatandaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim." dedi.

Buradaki bayramlaşmanın ardından Nayman, Oğuz ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaşıp sohbet etti.