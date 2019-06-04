Ramazan Bayramı kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı ve Yahşihan ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, belediyede düzenlenen törende, vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklara bayram harçlığı verdi.

İki ay içerisinde ilçede çok şey yaptıklarını ve çok güzel bir seçim atmosferi yaşadıklarını ifade eden Tekin, "Bahşılı'ya birlik ve beraberlik sağladık. 'Farklı bir belediye başkanı olacağız' dedik ve onu da görüyorsunuz. 2 ay içerisinde 203 su patlağı yapıldı, mezarlıklar ve çevre düzenlemesi yapıldı.

29 yıldır değişemeyen Bahşili ismi Bahşılı oldu. Gerçekten burası kalbi durmuş gibiyken masajla ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlara ikramda bulunuldu.

– Yahşihan

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da Yahşihan Aile Çay bahçesinde vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklara bayram harçlığı verdi.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Türkyılmaz'a vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Program, yapılan ikramın ardından sona erdi.