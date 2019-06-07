Ramazan Bayramı tatilinin gözdesi: “Beypazarı”

ANKARA (AA) – Ankara'nın tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Beypazarı, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Toplam 300 yataklı 15 pansiyon ve 250 yataklı 4 otel bulunan ilçede, doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel ve tarihsel zenginlikleri nedeniyle kültür turizminin önemli adreslerinden biri haline gelen ilçenin Ankara'ya bir, İstanbul'a ise 3,5 saat uzaklıkta olduğunu söyledi.

Ulaşım kolaylığı nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ilçenin ziyaretçi akınına uğradığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

“Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan otel ve pansiyonlarda yapılan rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bizleri sevindirdi. Beypazarı, tarihi evleri ve el sanatlarıyla son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Son dönemde turizm çeşitliliğinin de artırılmasıyla ilçeye gelen turistler 'cumbalı' ve 'guşganalı' evler ile Boğazkesen Kümbeti, Suluhan Kervansarayı, İnözü Vadisi, Karagöl Mesire Alanı'nı ve diğer gözde mekanları gezebiliyor."

İstanbul'dan gelen İlhan Fıstık, ilk defa ziyaret ettiği ilçeyi çok beğendiğini söyledi.