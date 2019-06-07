Ramazan Bayramı tatilinin gözdesi: “Beypazarı”
ANKARA (AA) – Ankara'nın tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Beypazarı, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.
Toplam 300 yataklı 15 pansiyon ve 250 yataklı 4 otel bulunan ilçede, doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel ve tarihsel zenginlikleri nedeniyle kültür turizminin önemli adreslerinden biri haline gelen ilçenin Ankara'ya bir, İstanbul'a ise 3,5 saat uzaklıkta olduğunu söyledi.
Ulaşım kolaylığı nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ilçenin ziyaretçi akınına uğradığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:
“Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan otel ve pansiyonlarda yapılan rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bizleri sevindirdi. Beypazarı, tarihi evleri ve el sanatlarıyla son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Son dönemde turizm çeşitliliğinin de artırılmasıyla ilçeye gelen turistler 'cumbalı' ve 'guşganalı' evler ile Boğazkesen Kümbeti, Suluhan Kervansarayı, İnözü Vadisi, Karagöl Mesire Alanı'nı ve diğer gözde mekanları gezebiliyor."
İstanbul'dan gelen İlhan Fıstık, ilk defa ziyaret ettiği ilçeyi çok beğendiğini söyledi.
-
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi
-
Seydişehir Kaymakamı Erdoğan, trafik denetimine katıldı
-
“İstanbullular, Ekrem İmamoğlu'na çok daha güçlü sahip çıkacak”
-
Konya'da trafik kazası: 3 yaralı
-
Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da
-
Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]