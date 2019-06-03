Ramazan Bayramına doğru

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas-Erzincan kara yolunda trafik denetimine katıldı.

Vali Salih Ayhan, Sivas-Erzincan kara yolu Zara Çevreyolu'nda Trafik Denetleme İstasyonunda ekipler tarafından durdurulan sürücülere trafik kurallarına uymaları ve trafikte dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

"Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" projesi kapsamında trafik karnesini çocuklara teslim eden ve çocuklara kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler veren Ayhan, şunları kaydetti:

"Tatil öncesi ve 9 günlük tatil sürecinde yurt geneliyle birlikte ilimizde de yoğun yol denetim faaliyetleri olacak. Kontroller esnasında ekiplerimiz araç sürücülerini broşürlerle ve sözlü olarak sürekli bilgilendirecekler. Toplumda çok yaygın bir anlayış olduğu için bizlerin görevi vatandaşlarımızın doğruyu yapmalarını sağlamaya çalışmaktır. Yalnızca bayram sürecinde değil, genel olarak da emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, yaya önceliği, hız, trafik ışıkları ve işaretleri konularında sürücülerimiz kurallara uymaya teşvik edilecek."

Trafik kontrolüne, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Kaymakam Mehmet Sayın, İlçe Emniyet Müdürü Adem Erdurucan katıldı.