Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri tezgahları süslüyor

Konya’da hurma satışı yapan Enver Bilmek, bugünlerde vatandaşların rağbet göstermeye başladığını söyledi. Fiyatlar hususunda vatandaşlarda huzursuzluk olduğunu da ifade eden Çakmak, hurmaların pahalı olmadığını, hatta geçen seneye tarafından birazcık daha düşük fiyatta olduğunu belirtti.

“Vatandaş 10 liralığı da alıyor, 100 liralığı da alıyor”

Bilmek, hurma fiyatları hakkında data vererek, “Fiyatlarımız 10 liradan başlıyor 100 liraya değin hurma çeşidi var. Vatandaşların bütçesine tarafından. Vatandaş 10 liralığı da alıyor, 100 liralığı da alıyor. Kaliteye tarafından değişiyor natürel. Yurttaş Medine hurmasını daha çok seçim ediyor. Azıcık daha sakızlı, tat alma tadına azıcık daha pozitif ahenk sağlıyor. Onun için Medine hurması azıcık daha ağırlıklı” dedi.

İyi hurmanın kıvırcık ve etli olduğunu ifade eden Anlamak, “Mülk kendini anında gösteriyor zaten. Hurmanın çizgili, yumuşak ve etli olması daha iyidir. Hurma da kandırma fazla var. Müşteri bir koli hurma alacağım diyor, kabuklusunu da içerisine karıştırıyor, küçüğünü de, büyüğünü de karıştırıyor. Vatandaşlarımız zaten dıştan hurma almıyor. Egzoz dumanından, yolun tozundan nedeniyle almıyor. Manâlı olan hijyenik olması ve toz görmemesi” biçiminde konuştu.

Pastırma satışları henüz hareketlenmedi

Yine ramazan sofraların aranan yiyecekleri aralarında bulunan pastırma satışlarında ise hemen şimdi hareketlilik yaşanmıyor. Esnaf Tamer Üçyıldız, Ramazan ayı öncesi acilen artı bir hareketlik olmadığını dile getirdi. Ramazandan iki gün önce hareketliliğin başladığını aktaran Üçyıldız, ay içerisinde 1 hafta 10 gün dek hareketliliğin seri olduğunu, sonra bir durgunluk döneminin başladığını ve bayrama 1 hafta kala yeniden hareketliliğin başladığını söyledi. Pastırma fiyatlarının geçen seneye göre fazla eksik artışla satıldığını da ifade eden Üçyıldız, “Fiyatlar alışılagelmiş sayılır. Fazla olağandışı bir çoğalma yok. Normal sattığımız but pastırmalar 75 liradan, bonfile 90 liradan, sırt ise 85 liradan satılıyor. Vatandaşlar pastırmayı alırken ya makine ya da elde derhal kestirsinler ve taptaze yesinler. Etin en yumuşak kısımları sırt ve bonfile kısımları oluyor. Bilhassa onlardan alırlarsa fazla memnun kalırlar” diye konuştu.