Ramazanda pastırma ve sucuğa zam yok

KAYSERİ (AA) – ESMA KÜÇÜKŞAHİN – Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pastırma ve sucuğun fiyatında, ramazan dolayısıyla artış beklenmediği bildirildi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pastırma ve sucuk piyasasının en durgun olduğu dönemin mayıs ve haziran ayları olduğunu ancak havaların serin gitmesinin ve ramazanın bu aylara denk gelmesinin piyasayı hareketlendirdiğini belirtti.

Ramazanda genellikle pastırma ve sucuğun iftariyelik olarak tüketildiğini anlatan Ünlü, bunun ülke çapında da bir gelenek haline geldiğine dikkati çekti.

En lüks restoran ve otellerden evlerdeki iftar sofralarına kadar pastırmanın mutlaka iftar sofralarında yer aldığını, sucuğun ise daha çok sahurda tercih edildiğini ifade eden Ünlü, bu durumun satışların en durgun olduğu dönemde esnafın yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Vatandaşın ramazanı huzur ve bereket içinde geçirmesini dilediklerini eden Ünlü, şöyle konuştu:

“Kırmızı ete yapılan 10 liralık bir zam bizim mamule 14 lira olarak yansıyor. Kasapta iyi kıymanın kilosu 35-38 lira, dana kuşbaşının kilosu ise 40-45 lira arasında değişiyor. Ramazanda pastırma ve sucuğun fiyatında bir artış olmaz. Besiciler ellerindeki malları çıkarmak için ramazanı bekliyorlar. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının açıklamaları var, dışarıdan yapılan et ithalatına dair. Ette bir iki lira artış olsa da bu bizim mamulümüz üzerinden vatandaşa yansımaz. En pahalı pastırma dediğimiz sırt, bonfile pastırmanın kilosu şu an 110 lira, but pastırma ise 75 lira. Yüzde 100 dana etinden yapılmış sucuğun kilosu 45-50 lira, sucuk içinin fiyatı da 45-50 arasında değişiyor.”

Ünlü, Türkiye’de et fiyatlarının pahalılığından yakınıldığını bunun en önemli nedenlerden birisinin hayvanların dağlardan ve meradan yararlanmayıp paralı yemle beslenmesinden kaynaklandığı kaydetti.

Türkiye’de daha çok küçük aile besiciliği yapıldığına ve bunun desteklenmesi gerektiğine işaret eden Ünlü, “Bakanlık, Et Balık Kurumu aracılığıyla Avrupa ülkelerinden hayvan ithalatı yapıyor. Ancak yurt dışından getirilen bu maldan daha çok büyük besici yararlanıyor. Halbuki küçük besici de yararlanabilmeli. Ayrıca bu ithalat işi tüccar kanalıyla yapılmalı. Tabii ki ithalat yine belirlenen ölçüde yapılmalı ama tüccar aracılığıyla yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

– “Hurma neyse pastırma o”

Pastırmacılar Çarşısı esnafından Abdullah Akçakoyunlu da bu yıl pastırma fiyatlarının değişmeyeceğini, ramazanın ilk günü fiyatlar neyse son günde aynı olacağını kaydetti.

Ramazan dolayısıyla işlerinin yoğunlaştığını anlatan Akçakoyunlu, “Kayseri dışına da büyük siparişler alıyoruz, kargoyla gönderiyoruz. Türkiye genelinde ramazan sofralarında hurma neyse pastırma da o.” dedi.

Pastırmacı esnafından Mehmet Palamutoğlu ise gramlık da olsa vatandaşların büyük çoğunluğunun ramazan için pastırma almaya geldiğini belirtti.

Pastırmanın yanı sıra sahurda da sucuğun tercih edildiğini ifade eden Palamutoğlu, “Kayseri’nin dışında yaşayan ancak pastırma ve sucuğun lezzetinden mahrum kalmak istemeyenlere de kargoyla bu lezzetleri yolluyoruz. Ramazan dolayısıyla bir yoğunluk yaşıyoruz. Fiyatlarda bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Pastırmanın çeşidine göre fiyatlarımız 70’de başlıyor 110’a kadar gidiyor.” diye konuştu.