Ramsey'den erkekleri daha uzun ve fit gösterecek inovasyon
İSTANBUL (AA) – Ramsey, sahip olduğu inovasyon gücünü ve yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetini modanın dinamikleriyle buluşturarak yepyeni bir koleksiyona dönüştürdü.
Ramsey'den yapılan açıklamaya göre, Ramsey'in "No Filter" temasıyla Türkiye ve dünyada aynı anda satışa sunduğu koleksiyonda yer alan "Thin&Taller", "Shirt Shoulder", "Zero Weight" inovatif takım elbise ve ceketlerle erkekler daha uzun, daha fit görünebilecek.
Ramsey'in Ar-Ge ekibi tarafından bir yıllık çalışma sonucu Türkiye'de geliştirilen ve markanın kalıp ile üretim teknolojileri konusundaki uzmanlığının en yeni örneklerinden biri olan "No Filter", aynı zamanda takım elbisenin klasik algısını değiştirmeyi, yeni nesil erkeklere de takım elbise sahibi olma motivasyonu kazandırmayı hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, moda ile birlikte teknoloji, inovasyon ve ürüne atfedilen değerin arttığı günümüzde "No Filter" koleksiyonundaki inovatif takım ve ceketlerle erkeklere ayna karşısında kendilerini nasıl görmek istiyorlarsa öyle görecekleri bir dünya sunduklarını belirtti.
Doğan, "Thin&Taller takım elbiseler; omuzları dikleştiren teknikleri, bel oyuntusunu vurgulayan kesim ve yenilikçi teknolojisiyle erkeği daha uzun ve fit gösterme özelliğine sahip. Shirt Shoulder ise 'gömlek omuz' dediğimiz özel bir kalıp kullanılan, omzu ve bedeni kavrayan, yine gömlek kadar çok hafif bir ceketimiz. Vücut anatomisiyle uyumlu, basen, bel, göbek bölgesindeki kusurları kapatan özel bir kalıp teknolojisiyle geliştirildi." ifadelerini kullandı.
– Türk erkek modasında yine bir ilk
Doğan, Ramsey'in patentine de sahip olduğu ve yüzde 50 daha hafif "Zero Weight" tasarımlarının da "No Filter" ile güncellenerek yeni sezonda koleksiyonda yerini aldığını bildirdi.
Ramsey'in Türk erkek modasına bugüne kadar ilk astarsız ceket gibi birçok yenilikçi ürün kazandırmış, müşteri beklentisini kendi yaratmış bir marka olduğunu aktaran Doğan, "Marka olarak kalıp ve üretim teknolojilerinde sahip olduğumuz inovasyon gücünü yeni sezonda erkekleri daha uzun, daha fit gösterecek aynı zamanda hafiflik sağlayan takım elbiseler için kullandık. Digital dünyanın filtrelerine ihtiyaç duymadan erkeklerin sahip olmaktan memnuniyet duyacakları ayrıcalıklı bir koleksiyon sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
– Ar-Ge'ye yılda cirodan yüzde 2-2,5 pay
Zeynep Doğan, Gürmen Group olarak Ar-Ge'ye yıllık cirodan yüzde 2-2,5 pay ayırdıklarını ve 25 kişilik Ar-Ge ekipleri bulunduğunu belirterek, Türkiye'de 58'i Ramsey olmak üzere 100 mağazaya ulaştıklarını, yurt dışında ise 20 ülkede mağazalarının hizmet verdiğini bildirdi.
Başta "Zero Weight" olmak üzere inovatif tasarımların toplam satışlardaki payının yüzde 40 seviyesine ulaştığını kaydeden Doğan, "İnovatif ürünler, giyilebilir teknolojiler alanı, grup olarak geleceğe yatırım için önem verdiğimiz bir alan ve yeni haberleri vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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