Randevu ile nal çakıyor
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 1979 yılında bu yana nalbantlık mesleğini icra eden Erol Karabulut, artık randevu ile köy köy dolaşarak bu işi yaptığını belirtti.
Karabulut önce önlüğünü giydikten sonra nallama işine başladığını ve işini titizlikle yaptığını ifade ederek “Önceden belli bir yerimiz vardı. Herkes dükkanımıza gelip hayvanlarını nallatırdı. Şimdi ise randevu ile çalışıyoruz. Özellikle köylerde iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde hayvanlarını nallatmak isteyen vatandaşlar telefonla bana ulaşıyor. Ben de kendilerine söz verdiğim randevu tarihinde gidip hayvanları nallıyorum. Artık bu işi yapan pek kalmadı. Günümüzde çırak sıkıntısı da var. Ben 38 yıldır bu işi yapıyorum. Allah’a şükür evimi geçindiriyorum. At ve katırları 60 TL’ye, eşekleri 50 TL’ye nallıyorum. Vatandaşlarda randevulu çalışmamdan oldukça memnun oluyor. Çünkü hem işlerinden geri kalmıyorlar, hem de hayvanlarını nallatmış oluyorlar” dedi.
Ayrıca hayvanların tırnak bakımlarını da yaptığını ifade eden Karabulut, “Yine randevu ile hayvan çiftliklerine gidiyorum. Burada büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını ve kesimlerini de yapıyorum. Hayvanları seviyorum, doğal olarak işimi de seviyorum” diye konuştu
Onur Durmuş
-
Suriyeli çocukları yanmaktan komşuları kurtardı
-
Ağrı’da kar yağışı etkili oluyor
-
Erzurum Karaçoban’da deprem! Karaçoban’da deprem | Erzurum deprem son dakika 2017
-
Çikolata devi kapılarını İHA’ya açtı
-
Çıkma parçalardan kendisine spor araç üretti
-
Kara elmas kara kara düşündürüyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.