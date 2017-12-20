Randevu ile nal çakıyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 1979 yılında bu yana nalbantlık mesleğini icra eden Erol Karabulut, artık randevu ile köy köy dolaşarak bu işi yaptığını belirtti.

Karabulut önce önlüğünü giydikten sonra nallama işine başladığını ve işini titizlikle yaptığını ifade ederek “Önceden belli bir yerimiz vardı. Herkes dükkanımıza gelip hayvanlarını nallatırdı. Şimdi ise randevu ile çalışıyoruz. Özellikle köylerde iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde hayvanlarını nallatmak isteyen vatandaşlar telefonla bana ulaşıyor. Ben de kendilerine söz verdiğim randevu tarihinde gidip hayvanları nallıyorum. Artık bu işi yapan pek kalmadı. Günümüzde çırak sıkıntısı da var. Ben 38 yıldır bu işi yapıyorum. Allah’a şükür evimi geçindiriyorum. At ve katırları 60 TL’ye, eşekleri 50 TL’ye nallıyorum. Vatandaşlarda randevulu çalışmamdan oldukça memnun oluyor. Çünkü hem işlerinden geri kalmıyorlar, hem de hayvanlarını nallatmış oluyorlar” dedi.

Ayrıca hayvanların tırnak bakımlarını da yaptığını ifade eden Karabulut, “Yine randevu ile hayvan çiftliklerine gidiyorum. Burada büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını ve kesimlerini de yapıyorum. Hayvanları seviyorum, doğal olarak işimi de seviyorum” diye konuştu

Onur Durmuş