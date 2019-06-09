Raylı sistem personeline iş güvenliği eğitimi

ANKARA (AA) – Ankara'da raylı sistemlerde görevli personele, "Temel İş Sağlığı Güvenliği’" eğitimi kapsamında iş kazalarını önleme ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından AŞTİ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, teknik personel, güvenlik görevlisi ve temizlik hizmetlerinde görev yapan 251 kişi katıldı.

Personele, yolcuların raylı sistemlerle seyahat ederken daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahatini sağlamak amacıyla öncelikli olarak çalışanların can güvenliğini sağlayan davranış biçimleri anlatıldı.

İlk yardım ve tehlike esnasında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin acil durum senaryoları da uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitmen Dr. Ramiz Başer, eğitime katılan personele iş güvenliği tarihçesi, meslek hastalıkları belirtileri, ilkyardım, kalp masajı, suni solunum ve kazazedeye davranış biçimleri hakkında bilgi verdi.

Programa katılan personel ise acil durum gerektiren olaylar esnasında nasıl bir yol izleyecekleri konusunda verilen eğitimlerin faydalı olduğunu belirterek "İlk yardım kurallarını uygulamalı olarak öğreniyoruz. Hem personel olarak hem vatandaş olarak iş güvenliği ve sağlık eğitimine katılmaktan mutluyuz. Daha bilinçli çalışmanın püf noktalarını öğrenmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlenen eğitim sonrasında programa katılan personele katılım sertifikası verildi.