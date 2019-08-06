Recep Konuk, Çumra Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı

KONYA (AA) – Konya Şeker ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk Çumra Belediyesi Meclis toplantısına katıldı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, toplantının açılış konuşmasında Belediye Meclis toplantısına katılımlarından dolayı Recep Konuk'a teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı.

Başkan Oflaz, "Çumramızın ufkunu açan ve yatırım hamlelerini başlatan Recep Konuk Başkanımızın ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduk. İlçemiz ve çiftçilerimiz adına daha verimli çalışmalar için istişarelerimiz her zaman olacaktır." dedi.



Oflaz'ın ardından kürsüye gelerek 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görev alan meclis üyeleri ve İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz'a hayırlı olsun dileklerini ileten Konuk, "Meclisimiz görevde olduğu süre boyunca vatandaşımızın taleplerini vatandaşımızdan kopmadan yapabilirse başarılı olacaktır buna inanıyorum. Hepiniz yürekli insanlarsınız. Hepimizin ufak tefek eksiklikleri olabilir ancak bu memlekete verilecek hizmette canını ve malını esirgemeyecek insanlar ile doludur bu meclis." diye konuştu.