Red Bull Chess Masters'da son eleme heyecanı
İSTANBUL (AA) – Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters’da büyük finale katılacak son takım çevrimiçi eleme ile belirlenecek.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, farklı formatıyla dikkati çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da son eleme heyecanı 17 Kasım Pazar günü çevrimiçi olarak 13 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinde yapılan çevrimiçi elemelerinden sonra son takım bölge ayrımı olmadan yapılacak ek bir seçme turnuvası ile belirlenecek.
Daha önce kayıt yaptıran kişilerin katılma hakkının olduğu, 13 tur üzerinden oynanacak son eleme turnuvasına son başvuru tarihi ise yarın saat 18.00.
Seçilen en iyi üç erkek ve tek kadın oyuncudan oluşacak 8. takım, 24 Kasım Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek büyük finalde sahne alacak.
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Red Bull Chess Masters'da son eleme heyecanı
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