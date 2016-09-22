Refah Sınır Kapısı hacılar için açıldı
Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı’nı Suudi Arabistan’dan ülkelerine dönen Filistinli hacılar için açtı.
22 Eylül 2016 Perşembe, 11:40
GAZZE (AA) – Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı’nı Suudi Arabistan’dan ülkelerine dönen Filistinli hacılar için açtı.
Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki müdürü Hişam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin sınır kapısını 750 hacının girişi için açtığını söyledi.
Advan, kapının 3 gün tek taraflı olarak açık kalacağını ifade etti.
Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013’teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.