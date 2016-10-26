Refakatçi oldukları hastanede aşık olup nişanlandılar

İstanbul’da yaşamış Günay Yılmaz Köse, kardeşinin yaptıracağı estetik operasyon için refakatçi olarak Samsun’a geldi. Kısa süre sonra Günay Yılmaz Köse de aynı hastanede karın estetiği yaptırdı. Bu sırada Hollanda’da ikamet eden fakat yeğenine refakatçi edinmek için Samsun’a gelen Murat Köse ile tanıştı. Kısa sürede birbirini seven çift nişanlanmaya karar verdi. Yollarının kesiştikleri yer olarak FBM’i görebilen çift nişanlarını burada yerine getirmek istedi. Hastane yönetimi de bu durumu olumlu karşılayarak çift için hastane bahçesine nişan töreni düzenledi. Çiftin yüzüklerini de Özel FBM Tıp Merkezi Estetik Kliniği’nin Sahibi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşamsal Akbaş, taktı. Oldukça mutlu olan çift, pasta keserek birbirlerine ikram etti.

“Kalbinin güzelliğine güvendim”

İkinci baharlarını yaşadıklarını belirten Günay Yılmaz Köse, “Ilk Önce Murat’ın ablası beni gördü. Murat’a söylemiş. Murat da beni görünce beğenmiş. daha sonra kız kardeşime söylediler. Ben de ‘buraya ameliyata geldim evlenmeye mi’ diyerek tepki gösterdim. Sonra Murat’ı gördüm. Murat fazla yakın davrandı bana. Ben de Murat’ın kalbinin güzelliğine güvenerek bu yola beraber çıktık” dedi.

“Günay’ı görür görmez evet dedim”

Mutluluktan konuşamadığını söyleyen Murat Köse, “Günay’ı tanıdığım için çok mutluyum. Bu zamana dek herkese hayır demiştim. Fakat Günay’ı görünce evet dedim. Düğünü nerede yapacağımıza karar vermedik. Hayati bey evet derse düğünü de burada yapmayı düşünürüz” şeklinde konuştu.

“Burası mutluluğumuzun açılış noktası dediler”

Çiftin yollarının raslantı FBM’de kesiştiğini açıklayan Doç. Dr. Yaşamsal Akbaş, “Bu çok garip bir durum. Çok kısa sürede ilişkileri ilerliyor. Biz onları estetik ameliyatla mutlu etmeye çalışırken fazla daha büyük bir mutlulukla karşılaşıyorlar. Hayatlarını birleştirme kararlarını burada alıyorlar. Mutluluklarının başlangıç yeri olarak burayı gördükleri için burada nişan yapmaya karar verdiler. ‘Burası mutluluğumuzun başlangıç noktası dediler.’ Biz de bu durumdan fazla mutlu olduk. Nişan yüzüklerini takarak süreci başlattık” diye konuştu.

Törenden daha sonra Doç. Dr. Yaşamsal Akbaş, çift için bağlama çaldı.