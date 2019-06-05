Refüje çıkan otomobil yandı: 2 ölü
NİĞDE (AA) – Niğde'de refüje çıkan otomobil yandı, 2 kişi öldü.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CBM 337 plakalı otomobil, merkez Fertek Mahallesi'nde kontrolünü kaybedip refüje çıkarak yanmaya başladı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Vatandaşlarca yanan araçtan çıkarılan bir kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, olaya hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayatını kaybettiği öğrenilirken araç içinde bir kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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