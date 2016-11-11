Rehber öğretmenler toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) – Yeni eğitim yılı okul rehber öğretmenleri toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük ve rehber öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük, rehberlik alanıyla ilgili bir çok yeni proje ve çalışmalar olduğunu ve bunlarla ilgili yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Gelecek nesillerin sağlam bir temel üzerine inşa edilmesi için öğretmenlere büyük işler düştüğünü belirten Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, “Bizim bütün öğretmen gruplarımız okullarda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Rehberlik öğretmenlerimizle ilgili okullarımızda beklentiler çok fazla. Rehber öğretmenlerimize okulda çok iş düşüyor. Rehberlik öğretmenliği mesai ile sınırlandırılacak bir alan değil. Belki akşamları bile, sizlerin öğrencilerinizin sorunları üzerine kafa yorduğunuz oluyor. Üzerinizdeki yükün ağırlığını biliyoruz.” dedi.

“Çok idealist bir gençlik yetiştirdiğimiz söylenemez” diyen Altınsoy şunları kaydetti:

“Bencil, her şeyi kendi için düşünen, özgürlük dendiği zaman kendi için anlayan bir nesil geldi. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Ama bizim burada kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Bu çocuklar niye böyle oluyor diye. Biz özgürlüğü maalesef kendimiz için anlıyoruz. Bu belki öz güven açısından iyidir. Fakat toplumda başkaları da var.

Onların da özgürlük alanları var. Dolayısıyla özgürlük anlayışımızın başkasının özgürlüğünün sınırlarına kadar olması gerekiyor. Ama biz hep kendimiz için anladığımızdan dolayı çatışma oluyor. Rehber öğretmenleri öğrencilerin hayata dair tercihlerinde önemli bir rol üstleniyor. Rehber öğretmenlerden en büyük beklentimiz öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmelerini sağlamalarıdır. Bizler, yeter ki öğrencileri keşfetmesini bilelim.”