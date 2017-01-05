Reina Saldırganının Konya Otogarında Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Ortaköy’de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesinde saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan teröristin Konya Otogarı’nda görüntüleri ortaya çıktı.

Kırgızistan uyruklu olduğu belirtilen teröristin Kasım ayı sonunda Konya’ya geldiği ve 15 Aralık’ta ayrıldığı öğrenildi. Konya Otogarı’nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor. İHA