Reiste Cumhurbaşkanı Erdoğanı o fenomen seslendirdi

İzmir’de yaşamış oyuncu Gökhan Aslan (32), sesini az kalsın birebir taklit ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolarıyla hem herkesi şaşırttı hem de kendisine hayran bıraktı. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran videolarıyla fenomen olan Aslan, film yönetmenlerinin de dikkatini çekti. Çoğu filmde oynaması için teklif alan Aslan’a en anlamlı teklif ise Reis filminin yapım ekibinden geldi. Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatının konu alındığı ‘Reis’ filminde Erdoğan’ın seslendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan hayranlığının dönemin başbakanı olduğu ve tarihi Davos konuşması yaptığı süreçte başladığını gösteren Aslan, “Tüm dünyanın gördüğü halde görmezden geldiği, bildiği halde bilmezden geldiği şeyleri İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’in yüzüne Osmanlı tokadı gibi vurdu. Ben yapı olarak mert, delikanlı insanları çok severim. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dikey duruşundan nedeniyle o günden sonra kendisine özel bir hayranlığım oldu. Çünkü ben vatanına, milletine fazla bağlı olan bir insanım, bu konuda çok hassasım. Bu sebepten dolayı Cumhurbaşkanımıza özel bir sempatim oldu. O günden daha sonra daha yakından takip etmeye başladım. Böylece zamanla yoğunlaştık, pek fazla seyrettik fakat artık ‘üzüm üzüme baka baka kararır’ hesabı zamanla taklidini yapmaya başladım. Gelen olumlu tepkilerden sonra devam ettim, geliştirdim kendimi, gövde dilini de çalıştım, vurgulamaları, betimlemeleri derken böyle oldu” dedi.

Alkol temalı video için savcılığa başvurdu

Arkadaşları arasında yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içki konulu taklidinin kendi rızası açık havada internette yayıldığını anlatan Aslan, “Video benim rızam dıştan atıldı. Arkadaşlarımın baskısı oluyordu aralıksız, ‘taklit yap’ derlerdi. Bende onlara özel bir şey yaptım bir daha benle uğraşmasınlar diye. Laf de almıştım onlardan o videoyu yaymamaları konusunda fakat nasıl olduysa bu birilerinin eline geçmiş ve bir baktım internetteyim. Cümbür Cemaat bizden bahsediyor. Ertesi gün derhal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni aradım. Taklidi yapan kişi olduğumu, adımı, soyadımı verdim ve ne yapmam gerektiği konusunda görüşlerini aldım. Bana savcılığa gitmemi, videoların kaldırılması için başvuruda bulunmamı önerdiler. Ben de bunun üzerine İzmir 7. Sulh Mahkemesi’ne artan bir şekilde kaldırılması için karar çıkarttırdım” ifadelerini kullandı.

Film teklifi geldi

İnternette yayılan alkol temalı videosunun paylaşım rekorları kırmasıyla gündeme oturan Aslan, “Her şerde bir hayır vardır derler. Malum videolar yüzünden de bir tanıma olunca ‘Reis’ isimli filmde bana seslendirme teklifi geldi. Fakat bu önerge 15 Temmuz darbe girişiminin hemencecik akabinde geldiği için önce bir şüphelendim. Bunlar kimdir, nedir diye fazla araştırdım. Büyüklerimize danıştım, emniyetten takviye istedim. Eğer doğruysa bu projenin içinde elde etmek isterim dedim. Prodüktör Polat Yağcı da sağolsun bana tezgâhtar oldu ve o da can sıkıntısı olmadığını söyledi. Ben de büyük bir sevinçle gittim ve yaptım. Beş kuruş para da talep etmedim” diye konuştu.

Kısa sürede herkesin gönlünü kazanan Gökhan Aslan, öbür görüşten insanların bile kendisine ‘Tayyip baba’ diye seslendiğini, yolda kesintisiz durdurularak insanların resim çektirdiğini ifade etti.

“Cumhurbaşkanımızın elif gibi dikey duruşuna hayranım”

Cumhurbaşkanına büyük bir hayranlık duyduğunu ve başarısının da bundan ileri geldiğini söyleyen Aslan, “Birleşmiş Milletler’de gördünüz işte ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi. Bunu kim diyebilir yani, ben gurur duyuyorum. Hayranlığım işte bu yüzden, düşey duruşundandır. Videolarımda hiç siyasete girmemeye çalışıyorum, fazla artı müdahale etmiyorum. Bana düşmez, çünkü ben siyasetçi değilim. Ama yurt açık havada gösterdiği tavır, o elif gibi düşey duruş beni fazla etkiliyor. O yüzden de Cumhurbaşkanımız halktan ve haktan olduğu sürece ben tekrar tekrar yanındayım” dedi.

Alkol videosunu gaye alanları eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın taklidini yaparak gündeme gelen bir imamın da alkol temalı videolarını gaye almasını eleştiren Gökhan Aslan, şunları söyledi: “Bir dost benim hakkımda konuşmuş, sosyal medyada ‘Gökhan Reis’ sayfa açmıştım. Oraya da videolarımın açıklama bölümüne eşine dostuna link atıyordu. Bana ‘Üstat senin eline su dökemeyiz’ dedi. Fakat söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmuyor. Benim din adamlarına özel bir sevgim vardır, o yüzden kendisinin kalbini incitmek istemiyorum. Ama herkes işini yapsın. Benim taklitlerim için antipatik demiş, nahoşsa eğer niçin yaptığı taklitlerde benim videolarımdan kelimeler alıyor. Bir imama yakışmıyor bu hareketler, o yüzden cümbür cemaat işini yapsın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taklidiyle seslendi, helallik istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da onun taklidini yaparak seslenen Gökhan Aslan, “Sayın Cumhurbaşkanım beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, acilen dinlediğim bütün şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanım size de her şey beni hatırlatıyorsa eğer, muhtarları çağırıyorsunuz, beni de çağırın ben de Külliye’ye geleyim, elinizi öpeyim, bir helallik alayım” dedi.

Tarkan’a 3 çocuk tavsiyesi

Meşhur usta Tarkan’a benzerliğiyle de uyarı çeken Aslan, Erdoğan’ın sesi ile Tarkan’ın da doğum gününü kutladı. Tarkan’a 3 çocuk tavsiyesinde bulunan Aslan, Erdoğan’ın sesiyle şunları söyledi:

“Bugün çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik hemşerim Türkiye’nin birincil ve tek dünya mega star Tarkan’ın doğum günü. Türkiye’nin inci tanesi yeni yaşında afiyet, kolaylık ve mega aşkı Pınar Tevetoğlu hanımefendi ile ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tarkancım mega aşkınızın meyvesi evlatlarınızı bir an evvel kucağınıza almanızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Tarkancım asgari 3 çocuk unutma işlenmiş. Seni en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cubba cubba diye bir şarkı yaptın. Ağzımıza bir parmak bal çaldın, hani bunun gerisi. Şu yeni şarkını çıkar bundan böyle da kulağımızın pası silinsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikte eden kimse diyenlere de öfkesini dile getiren Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de sokağa dökülen milyonlarca kişi arasında yer aldı. Erdoğan’ı görmeyi fazla istediğini yineleyen Aslan, videolarının devamının geleceğini sözlerine ekledi.

Mihrap Düzöz – Sinan Yeniçeri