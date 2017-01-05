ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve iştiraki Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP AŞ) öncülüğünde Rekabetçi Sektörler Programı Eskişehir Ön Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

ESO’dan yapılan açıklamaya göre, ESO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ESO Başkanı Savaş Özaydemir, devletin yeniliğe, teknolojiye ve Ar-Ge’ye ciddi destek verdiğini bildirdi.

Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özaydemir, ”Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, imalat sanayi, yaratıcı endüstriler, Ar-Ge, teknolojik transferi gibi birçok alanda gerçekleşecek projelere 405 milyon avro kaynak ayrıldı. Eskişehir’in de bu kaynaktan yararlanabilmesi için bu çalıştayı gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunan firmaların yanı sıra Bilim Sanayi İl Müdürlüğü, KOSGEB, BEBKA, TÜLOMSAŞ, ABİGEM, Tepebaşı Belediyesi, üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri ve eğitim kurumlarının katıldı.

Etkinlikte imalat sanayi, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, araştırma ve geliştirme ile teknoloji transferi ve ticarileştirme konularında açılacak destek programına yönelik projeler belirlendi.