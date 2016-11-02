Rektör Karakaya, akademisyenlerle bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ziraat Fakültesi akademisyenleriyle istişare toplantısı yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, fakülte binasında akademisyenler ve öğretim elamanlarıyla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundu.

Ziraat Fakültesinin mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantıda Karakaya, öğretim elemanlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Fakültenin kent için önemine değinen Rektör Karakaya, üniversiteye tahsisi yapılan Bağbaşı Yerleşkesi yanındaki arazinin Ziraat Fakültesi Uygulama Alanı olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulunun proje kapsamında destekleyeceği pilot üniversitelerden biri olmanın verdiği sorumlulukla Ziraat Fakültesine önemli işler düştüğünü ifade eden Karakaya, tarım ve hayvancılık konusunda şehrin ihtiyaçlarına göre hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şehrin dinamikleriyle işbirliği yapılmasının kalkınma ve gelişmeye katkı yapacağına işaret eden Karakaya, tarım ve hayvancılığın ön plana çıktığına dikkati çekerek, projeler hakkında bilgi verdi.

Öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını ve sorunlarını da dinleyen Rektör Karakaya, yapılacak tüm çalışmalarda akademik personelin yanında olduğunu dile getirdi.